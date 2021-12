Passo indietro sugli stadi, la capienza torna al 50% (Di mercoledì 29 dicembre 2021) capienza stadi Serie A – La stretta decisa dal governo a seguito del diffondersi della variante Omicron non risparmia stadi e palazzetti. La capienza fa un Passo indietro di fronte ai contagi e torna al 50% – con la soluzione a scacchiera – messo in campo prima dell’estensione al 75% utilizzata poi fino all’ultima giornata L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 29 dicembre 2021)Serie A – La stretta decisa dal governo a seguito del diffondersi della variante Omicron non risparmiae palazzetti. Lafa undi fronte ai contagi eal 50% – con la soluzione a scacchiera – messo in campo prima dell’estensione al 75% utilizzata poi fino all’ultima giornata L'articolo

Advertising

sportface2016 : +++#Stadi, passo indietro del Governo: capienza di nuovo ridotta, si torna al 50% all'aperto e al 35% per i palazzetti+++#COVID19 - TuttoMercatoWeb : Stadi, passo indietro: il massimo della capienza torna ad essere 50%, a scacchiera - TgLa7 : Ennesimo passo indietro per i diritti delle donne in #Afghanistan: i talebani hanno annunciato oggi il divieto per… - paoloangeloRF : “#Brighton da continuità a un buon momento, il #Chelsea si deve accontentare ,sicuramente passo indietro, un salut… - bavrella : RT @sportface2016: +++#Stadi, passo indietro del Governo: capienza di nuovo ridotta, si torna al 50% all'aperto e al 35% per i palazzetti++… -