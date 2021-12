“Parti intime puzzolenti”. Pazzesco al GF Vip, nuovo ‘allarme’ sull’igiene: “Diversi là dentro” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ormai sono mesi che non si sente parlar d’altro. Le così tanto decantate dinamiche che nascono all’interno del GF Vip 6 sono sempre più messe in secondo piano dalle indiscrezioni a proposito del lerciume che regna nella casa di Cinecittà. Non soltanto sporcizia in cucina e nelle camere da letto, ma persino scarsa igiene personale. Proprio così, e chi se lo aspettava dai vipponi, tanto vanitosi e sempre concentrati sul loro aspetto. Alessandro Rosica, Investigatore social su Instagram, dove raccoglie oltre 250mila follower, ha denunciato la faccenda con un post, con cui ha svelato dettagli davvero disgustosi a proposito di sei protagonisti del GF Vip 6. GF Vip, il Pazzesco retroscena sull’igiene “Grande fratello vip o Grande Porcile vip? Si parla delle condizioni igieniche impietose dentro la casa più famosa e spiata ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ormai sono mesi che non si sente parlar d’altro. Le così tanto decantate dinamiche che nascono all’interno del GF Vip 6 sono sempre più messe in secondo piano dalle indiscrezioni a proposito del lerciume che regna nella casa di Cinecittà. Non soltanto sporcizia in cucina e nelle camere da letto, ma persino scarsa igiene personale. Proprio così, e chi se lo aspettava dai vipponi, tanto vanitosi e sempre concentrati sul loro aspetto. Alessandro Rosica, Investigatore social su Instagram, dove raccoglie oltre 250mila follower, ha denunciato la faccenda con un post, con cui ha svelato dettagli davvero disgustosi a proposito di sei protagonisti del GF Vip 6. GF Vip, ilretroscena“Grande fratello vip o Grande Porcile vip? Si parla delle condizioni igieniche impietosela casa più famosa e spiata ...

Advertising

GionniDep69 : @alessan47586283 @roby_italy_51 E le parti intime no? - addictedjuve : RT @sarastired__: Vanno di moda e metto anche io foto di parti intime su twitter, voglio mille like però - BrownBurger : RT @sarastired__: Vanno di moda e metto anche io foto di parti intime su twitter, voglio mille like però - sarastired__ : Vanno di moda e metto anche io foto di parti intime su twitter, voglio mille like però - _baekhyunvelvet : RT @SLYTHERM1N: mi viene da piangere, ho ricevuto una molestia in autobus, un signore ha toccato più volte le mie parti intime insistenteme… -