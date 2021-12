Papa Francesco: nuovo appello per l’accoglienza ai migranti, «è uno scandalo sociale dell’umanità» (Di mercoledì 29 dicembre 2021) «Quella dei migranti è una realtà davanti alla quale non possiamo chiudere gli occhi, è uno scandalo sociale dell'umanità», ha detto il Pontefice nell'udienza generale L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) «Quella deiè una realtà davanti alla quale non possiamo chiudere gli occhi, è unodell'umanità», ha detto il Pontefice nell'udienza generale L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

vaticannews_it : #28dicembre Oggi, come ieri, gli Erode sono ancora tanti e tante sono le armi che usano per distruggere l’innocenza… - vaticannews_it : #29dicembre Il dramma delle migrazioni forzate e la fuga in Egitto di Giuseppe e Maria. Questo al centro della cate… - vaticannews_it : #28dicembre #Giappone Dopo diciott'anni di servizio, lascia per limiti d'età monsignor Takami, pastore apprezzato e… - giannibuonsant2 : Accordi tra Papa demonio Francesco con le famiglie più criminali del mondo Rockefeller e Rothschild queste famiglie… - 1970Germano : #PapaFrancesco «La #migrazione di oggi uno scandalo sociale dell’umanità» San Giuseppe come migrante perseguitato e… -