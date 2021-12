Paola Fallaci | morta la giornalista | sorella di Oriana | aveva 83 anni

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) E': lanonchédisi è spenta a Casole, presso Greve in Chianti, all'età di 83della celebre, anche leie scrittrice, èa Casole, sulle colline di Greve in Chianti, all'età di 83lo scorso 6 dicembre. Con la sua scomparsa si chiude la dinastia delle tre sorelle scrittrici:(1929-2006), Neera (1932-1984) e infineche era nata nel 1938.collaborato comeper "Tempo" e "Oggi" ed è ...

E' morta il 5 dicembre, giornalista e scrittrice, sorella minore di Oriana . Lo ha annunciato su Facebook il figlio Antonio Perazzi - come riporta oggi in prima pagina "Il Tempo" - pubblicando alcune foto di ..., sorella della celebre Oriana, anche lei giornalista e scrittrice, è morta a Casole, sulle colline di Greve in Chianti, all'età di 83 anni lo scorso 6 dicembre. Con la sua ...Addio a Paola Fallaci, la giornalista sorella di Oriana aveva 83 anni. Con Oriana viveva un rapporto di amore ed odio, era l'ultima delle Fallaci ...E’ morta il 5 dicembre Paola Fallaci , giornalista e scrittrice, sorella minore di Oriana . Lo ha annunciato su Facebook il figlio Antonio Perazzi - come ...