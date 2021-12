Pallone d’oro svedese: Forsberg batte Ibrahimovic (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Smacco in patria per Zlatan Ibrahimovic, che si è visto ‘scippato’ del Pallone d’oro svedese da Forsberg Niente Guldbollen per Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan si è visto scippato del Pallone d’oro svedese dal connazionale Emil Forsberg. Zlatan l’aveva vinto l’anno scorso dopo 4 anni d’assenza, Guldbollen numero 12 sfilato a Lindelof, difensore del Manchester United. La stampa sportiva svedese, dunque, ha premiato il centrocampista del Lipsia: 30 anni, protagonista nella passata stagione in Germania con 9 gol, oltre ai 4 segnati nell’ultimo Europeo. Questo il tweet del club tedesco: L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Smacco in patria per Zlatan, che si è visto ‘scippato’ deldaNiente Guldbollen per Zlatan. L’attaccante del Milan si è visto scippato deldal connazionale Emil. Zlatan l’aveva vinto l’anno scorso dopo 4 anni d’assenza, Guldbollen numero 12 sfilato a Lindelof, difensore del Manchester United. La stampa sportiva, dunque, ha premiato il centrocampista del Lipsia: 30 anni, protagonista nella passata stagione in Germania con 9 gol, oltre ai 4 segnati nell’ultimo Europeo. Questo il tweet del club tedesco: L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Ibrahimovic, smacco in patria: il Pallone d’oro svedese lo vince Forsberg #milan - juventusfc : ???? #OTD, nel 2003, ?????????? ???????????? vinceva il Pallone d'Oro! ?? Il vostro ricordo più bello del nostro Vice President… - Rossonero__1899 : RT @capuanogio: #Ibrahimovic non è stato votato Pallone d’Oro svedese per il 2021. #Ibrahimovic invaderà a breve la #Svezia ?? https://t.co… - sportli26181512 : Niente Pallone d'Oro svedese 2021 per Ibrahimovic: vince Forsberg del Lipsia: L'attaccante del Milan non replica la… - MomentiCalcio : Milan, niente Pallone d’Oro svedese per Ibrahimovic: il Guldbollen del 2021 è stato soffiato da Forsberg -