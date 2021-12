Pallanuoto | Spagna-Italia 20-16 Settebello sconfitto in amichevole a Madrid

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Si è chiuso con una sconfitta il 2021 dell’dellamaschile, che si trova a, dove fino a domani, giovedì 30 dicembre, approfittando dello stop del campionato e delle Coppe europee, ilsarà impegnato in un common training con la. La compagine iberica si è imposta nell’giocata nel tardo pomeriggio odierno per 20-16: spesso avanti nel punteggio, gli spagnoli hanno chiuso il primo quarto sul 4-3, salvo subire il pari dela metà gara sull’8-8. Break degli iberici nel terzo quarto, chiuso sul 14-12, poi laha allungato ancora fino al 20-16 finale. Così al sito federale il CT delAlessandro Campagna: “Per arrivare alla World League nelle migliori condizioni ...

Advertising

ottopagine : Pallanuoto, a Madrid il Settebello sfida la Spagna #Napoli - sportface2016 : #Pallanuoto, amichevole di fine anno contro la #Spagna per il #Settebello - ottopagine : Pallanuoto, Renzuto Iodice e Di Martire in Spagna con il Settebello - susydigennaro : RT @napolimagazine: Pallanuoto, CN Posillipo: Common Training Spagna-Italia della Nazionale, convocato Massimo DI Martire - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto, CN Posillipo: Common Training Spagna-Italia della Nazionale, convocato Massimo DI Martire -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Spagna

Proveremo qualcosa di diverso contro una formazione di livello mondiale come la. Dobbiamo sfruttare ogni occasione come fu a Zagabria le scorse settimane contro la Croazia. Il clima è buono e ...Appuntamento di fine anno per il Settebello dellamaschile, che a Madrid si allenerà insieme allain modo congiunto e disputerà un' amichevole ufficiale alle ore 18 di mercoledì 29 dicembre, a tre settimane di distanza dalla prima ...Si è chiuso con una sconfitta il 2021 dell'Italia della pallanuoto maschile, che si trova a Madrid, dove fino a domani, giovedì 30 dicembre, approfittando dello stop del campionato e delle Coppe europ ...Il Covid ferma lo sport in Sicilia. Il virus dilaga nell'Isola ed a farne le spese sono anche le gare in varie discipline, dal calcio, al basket, alla pallanuoto. Nemmeno ...