Pallamano | Emoter Adriatic Cup 2021 | Italia vince con forza sul Belgio

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’dellaè scesa in campo questa sera in quel di Chieti contro ilin occasione dellaCup. Gli azzurri dominano la scena nel secondo tempo imponendosi per 35 a 25 La sfida è iniziata sotto l’insegna dei belgi che hanno subito dovuto arrendersi a Bortoli, autore della prima rete per l’. I padroni di casa si sono messi a controllare la situazione ed hanno segnato nei minuti successivi con Martini e Bortoli. Gli ospiti hanno recuperato e chiuso il gap in scioltezza. Il livello è stato altissimo, lo spettacolo non è mancato in un primo tempo che si è concluso sul 16 pari. Savini ha iniziato nel miglior modo possibile il secondo tempo con l’subito all’attacco a più riprese. Arcieri ha portato il ...