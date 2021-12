Ostia, di nuovo cassonetti in fiamme nella notte (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ancora cassonetti in fiamme nella notte a Ostia. Stavolta è stato colpito uno dei contenitori della raccolta indifferenziata che si trovano a Ostia Ponente, in via Tancredi Chiaraluce, all’altezza del civico 22. A segnalare l’accaduto Andrea Rapisarda, Presidente del Comitato di Quartiere Associazione Cittadini per il Parco Pallotta. Cassonetto dato alle fiamme a Ostia “Stamattina, sotto segnalazione dei condomini di via Tancredi Chiaraluce 22, il CdQ ha preso conoscenza di un ennesimo cassonetto bruciato davanti alle palazzine bianche. Una situazione – ha dichiarato Rapisarda – che palesa la mancanza di sicurezza in questo quadrante, ormai diventato un terreno in balia di spacciatori e sbandati in prossimità dei parcheggi adiacenti al sentiero ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ancorain. Stavolta è stato colpito uno dei contenitori della raccolta indifferenziata che si trovano aPonente, in via Tancredi Chiaraluce, all’altezza del civico 22. A segnalare l’accaduto Andrea Rapisarda, Presidente del Comitato di Quartiere Associazione Cittadini per il Parco Pallotta. Cassonetto dato alle“Stamattina, sotto segnalazione dei condomini di via Tancredi Chiaraluce 22, il CdQ ha preso conoscenza di un ennesimo cassonetto bruciato davanti alle palazzine bianche. Una situazione – ha dichiarato Rapisarda – che palesa la mancanza di sicurezza in questo quadrante, ormai diventato un terreno in balia di spacciatori e sbandati in prossimità dei parcheggi adiacenti al sentiero ...

Advertising

CorriereCitta : Ostia, di nuovo cassonetti in fiamme nella notte - names_drwho : @vale8123110823 Vogliamo provare quel locale nuovo ad ostia? - FulviaPadoan : RT @CaritasRoma: Un nuovo centro di accoglienza per persone senza dimora a #Ostia. È l'iniziativa promossa da @CaritasRoma e le otto parro… - ottovanz : RT @CaritasRoma: Un nuovo centro di accoglienza per persone senza dimora a #Ostia. È l'iniziativa promossa da @CaritasRoma e le otto parro… - trilubiusgrow : RT @virginiaraggi: Ieri ho partecipato all'iniziativa The Spot Roma Tribute, nel nuovo skate park di Ostia. Alcuni degli atleti Red Bull, t… -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia nuovo INDIEspensabili - Michelangelo, ecco il primo disco omonimo Michelangelo è la mia rinascita, un'evoluzione ma anche un nuovo punto di partenza, spero vi piaccia'. Michelangelo è un giovane artista di 20 anni nato ad Ostia, Roma, l'11 maggio 1999. La passione ...

Torrone: l'Italia dei campanili si divide in tante produzioni. Poi c'è il mandorlato Scaldaferro... ... di piccole dimensioni a pasta dura o morbida, ricoperto da un'ostia o da codetta di cioccolato. ... per l'appunto, "croccantino di San Marco dei Cavoti ma molto curioso e nuovo è il anche torrone all'...

Ostia, di nuovo cassonetti in fiamme nella notte Il Corriere della Città Ostia,Capodanno a teatro, il Manfredi presenta: Vacanze rumene (AGR) Capodanno al teatro Nino Manfredi. Il prossimo 30 dicembre alle ore 21.00 ci sarà la prima replica di VACANZE RUMENE... Si tratta di una commedia interpretata da Fabrizio Gaetani, Mauro Bellisar ...

Il Lanusei ha scelto la nuova guida: Biagioni LANUSEI. Oberdan Biagioni è il nuovo allenatore del Lanusei. Subentra a Stefano Campolo sollevato dall’incarico dalla società ogliastrina dopo la sconfitta di mercoledì con l’Ostia Mare, la ...

Michelangelo è la mia rinascita, un'evoluzione ma anche unpunto di partenza, spero vi piaccia'. Michelangelo è un giovane artista di 20 anni nato ad, Roma, l'11 maggio 1999. La passione ...... di piccole dimensioni a pasta dura o morbida, ricoperto da un'o da codetta di cioccolato. ... per l'appunto, "croccantino di San Marco dei Cavoti ma molto curioso eè il anche torrone all'...(AGR) Capodanno al teatro Nino Manfredi. Il prossimo 30 dicembre alle ore 21.00 ci sarà la prima replica di VACANZE RUMENE... Si tratta di una commedia interpretata da Fabrizio Gaetani, Mauro Bellisar ...LANUSEI. Oberdan Biagioni è il nuovo allenatore del Lanusei. Subentra a Stefano Campolo sollevato dall’incarico dalla società ogliastrina dopo la sconfitta di mercoledì con l’Ostia Mare, la ...