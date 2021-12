Ospedali sentinella Fiaso: non vaccinati ricoverati +46% (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dal 7 dicembre al 28 dicembre il numero dei pazienti Covid non vaccinati ricoverati è cresciuto del 46%, mentre l'aumento dei vaccinati si è fermato al 19%. Il tasso di crescita dei ricoveri nei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dal 7 dicembre al 28 dicembre il numero dei pazienti Covid nonè cresciuto del 46%, mentre l'aumento deisi è fermato al 19%. Il tasso di crescita dei ricoveri nei ...

