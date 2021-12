Oroscopo di domani 30 dicembre per Scorpione, Cancro e Pesci: tutti i segni e le previsioni (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ultimi giorni del 2022 anche per lo Zodiaco, con i pianeti che fanno sentire la loro influenza ai segni d’acqua: Scorpione un po’ ko con la salute (ma morale sempre molto alto) e Pesci sull’onda dell’entusiasmo di fine anno. Leggi anche le previsioni del 2022 di: Branko Paolo Fox Simon & the Stars Oroscopo di domani 30 dicembre Scorpione: amore alle stelle, ma salute ko Ormai sentite anche voi profumo di festa e di cambiamento (un anno nuovo che inizia per voi è sempre un momento euforico) ma purtroppo è il fisico che non regge: niente di drammatico, ma ogni tanto anche gli invincibili come vuoi crollano a terra. Per fortuna accanto a voi c’è la vostra dolce metà che non vede l’ora, per una volta, di potervi coccolare come di solito ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ultimi giorni del 2022 anche per lo Zodiaco, con i pianeti che fanno sentire la loro influenza aid’acqua:un po’ ko con la salute (ma morale sempre molto alto) esull’onda dell’entusiasmo di fine anno. Leggi anche ledel 2022 di: Branko Paolo Fox Simon & the Starsdi30: amore alle stelle, ma salute ko Ormai sentite anche voi profumo di festa e di cambiamento (un anno nuovo che inizia per voi è sempre un momento euforico) ma purtroppo è il fisico che non regge: niente di drammatico, ma ogni tanto anche gli invincibili come vuoi crollano a terra. Per fortuna accanto a voi c’è la vostra dolce metà che non vede l’ora, per una volta, di potervi coccolare come di solito ...

