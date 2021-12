Oroscopo di Branko 30 dicembre: giovedì fortunato… ecco per chi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ariete – Cercate di non pensare alle cose superficiali, all’apparenza. Avete tanto entusiasmo, ma sempre meno energia: tenete a bada i vostri impulsi. A volte bisogna capire il limite di ognuno! Toro – Cercate di parlare apertamente, non nascondete i vostri desideri: solo così otterrete facilmente successo. Meglio essere naturali, sempre se stessi! Gemelli – Fate bene a seguire il vostro intuito, ma a volte non bisogna mettere tutto in discussione. Prendetevi una pausa: cercate di fare un passo indietro per ripartire! Cancro – Non bisogna ascoltare i pettegolezzi, bisogna prima accertarsi e poi parlare. Occhio agli inconvenienti, che tra l’altro vi serviranno anche per capire come migliorare la vostra salute. Non trascurare uno stile di vita e una dieta sana! Oroscopo di Branko, clicca qui ed entra nel gruppo L’Oroscopo di ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ariete – Cercate di non pensare alle cose superficiali, all’apparenza. Avete tanto entusiasmo, ma sempre meno energia: tenete a bada i vostri impulsi. A volte bisogna capire il limite di ognuno! Toro – Cercate di parlare apertamente, non nascondete i vostri desideri: solo così otterrete facilmente successo. Meglio essere naturali, sempre se stessi! Gemelli – Fate bene a seguire il vostro intuito, ma a volte non bisogna mettere tutto in discussione. Prendetevi una pausa: cercate di fare un passo indietro per ripartire! Cancro – Non bisogna ascoltare i pettegolezzi, bisogna prima accertarsi e poi parlare. Occhio agli inconvenienti, che tra l’altro vi serviranno anche per capire come migliorare la vostra salute. Non trascurare uno stile di vita e una dieta sana!di, clicca qui ed entra nel gruppo L’di ...

