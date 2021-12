Oroscopo di Barbanera 29 dicembre: mercoledì di alti e bassi… ecco per chi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ariete (21/3 – 20/4) – Non dimenticate di restituire un libro o un altro oggetto che vi era stato dato in prestito. Fare finta di non ricordare non vi farebbe grande onore. Toro (21/4 – 20/5) – Non agite sulla scia dell’impulsività, invogliati dall’opposizione della Luna a Urano, o potreste anche cacciarvi in qualche guaio. Gemelli (21/5 – 21/6) – Dopo giornate al top, potreste accusare un lieve calo di energia e venire influenzati facilmente da alcune idee, anche se non sono coerenti con le vostre. Cancro (22/6 – 22/7) – Il vostro fascino è amplificato dalla sensuale Luna in Scorpione. Usatelo soltanto nei riguardi della persona che amate o ci saranno solo complicazioni. Entra nell’Oroscopo di Barbanera, clicca qui e iscriviti L’Oroscopo di Barbanera sul tuo cellulare – CLICCA QUI Seguici su Google NEWS QUI Leone ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ariete (21/3 – 20/4) – Non dimenticate di restituire un libro o un altro oggetto che vi era stato dato in prestito. Fare finta di non ricordare non vi farebbe grande onore. Toro (21/4 – 20/5) – Non agite sulla scia dell’impulsività, invogliati dall’opposizione della Luna a Urano, o potreste anche cacciarvi in qualche guaio. Gemelli (21/5 – 21/6) – Dopo giornate al top, potreste accusare un lieve calo di energia e venire influenzati facilmente da alcune idee, anche se non sono coerenti con le vostre. Cancro (22/6 – 22/7) – Il vostro fascino è amplificato dalla sensuale Luna in Scorpione. Usatelo soltanto nei riguardi della persona che amate o ci saranno solo complicazioni. Entra nell’di, clicca qui e iscriviti L’disul tuo cellulare – CLICCA QUI Seguici su Google NEWS QUI Leone ...

