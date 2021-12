Organico Covid ATA, il supplente può rinunciare alla proroga al 31 marzo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Con la nota n. 1376 del 28 dicembre 2021, il ministero dell'Istruzione trasmette le indicazioni per la proroga delle supplenze ATA e docenti Covid, contratti sottoscritti ai sensi dell’art. 58, comma 4-ter, del Dl 73/2021. La proroga dei contratti è prevista al momento fino al 31 marzo 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Con la nota n. 1376 del 28 dicembre 2021, il ministero dell'Istruzione trasmette le indicazioni per ladelle supplenze ATA e docenti, contratti sottoscritti ai sensi dell’art. 58, comma 4-ter, del Dl 73/2021. Ladei contratti è prevista al momento fino al 312022. L'articolo .

