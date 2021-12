“OPPURE Polisemia di una pandemia”

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) (Milano 29 dicembre 2021) - Riflessioni sull'esperienza delle transizioni di vita nell'età adulta all'interno del più ampio e drammatico contesto dell'emergenza sanitaria Giovedì 13 gennaio alle ore 9, nell'Aula Martini dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, si terrà il convegno organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”. Obiettivo dell'iniziativa è riflettere sulla faticosa esperienza delle transizioni di vita nell'età adulta all'interno di una transizione più ampia, complessa e drammatica come quella rappresentata dalla. In particolare verranno affrontati aspetti quali la situazione di quanti, detenuti e operatori, hanno vissuto e stanno vivendo questo momento nell'istituzione carceraria; la condizione delle persone anziane destinatarie di interventi di supporto e cura; l'emergenza didattica conseguente alla ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : OPPURE Polisemia

Adnkronos

... di un'ontologia dell'esposizione, di un essere fuori postodi un essere fuori dall'essere. ... In realtà, non è tanto una questione diquanto di molteplici usi. Alcuni di essi hanno d'...Da ciò si deduce come l'argomento che trattiamo nel libro offra unadi significati e come ... di come le forme radicali dell'azione collettiva possano essere chiamate "terrorismo""...