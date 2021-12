OMS sulla variante Omicron: “rischio molto alto” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) . I dati dimostrano che la variante ha una capacità di raddoppiare i contagi Nel consueto bollettino epidemiologico settimanale, l’Oms ha posto l’attenzione alla diffusione della variante Omicron. Essa rappresenta un rischio “molto alto”. “Il rischio globale – specifica la nota – legato alla nuova preoccupante variante rimane molto alto”. Si legge ancora: “Prove affidabili mostrano che Omicron ha un vantaggio di crescita rispetto alla variante Delta, con una capacità di raddoppiare in due o tre giorni”, aggiungendo che “si osserva un rapido aumento dell’incidenza dei casi in un certo numero di paesi”. Leggi anche: COVID IN ITALIA, OGGI LA CABINA DI REGIA. ECCO COSA POTREBBE ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) . I dati dimostrano che laha una capacità di raddoppiare i contagi Nel consueto bollettino epidemiologico settimanale, l’Oms ha posto l’attenzione alla diffusione della. Essa rappresenta un”. “Ilglobale – specifica la nota – legato alla nuova preoccupanterimane”. Si legge ancora: “Prove affidabili mostrano cheha un vantaggio di crescita rispetto allaDelta, con una capacità di raddoppiare in due o tre giorni”, aggiungendo che “si osserva un rapido aumento dell’incidenza dei casi in un certo numero di paesi”. Leggi anche: COVID IN ITALIA, OGGI LA CABINA DI REGIA. ECCO COSA POTREBBE ...

