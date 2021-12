Omicron, oggi il Cdm: sul tavolo il super green pass necessario per lavorare. Le regioni chiedono lo stop alla quarantena per immunizzati, governo frena: “Ma ok a riduzione” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) riduzione della quarantena, ma anche una nuova riflessione sull’obbligo vaccinale sul luogo di lavoro, sia nel settore pubblico che privato, e nuove restrizioni per i non vaccinati. Si riuniscono oggi l’ultimo Comitato tecnico scientifico e l’ultimo Consiglio dei ministri del 2021 per decidere le nuove misure da adottare a fronte del picco di contagi registrato in Italia e nel resto d’Europa, con la variante Omicron che ha dimostrato tutta la sua trasmissibilità. Con 2,5 milioni di persone già finite in isolamento e il sistema di tracciamento ormai al collasso per mancanza di tamponi, esperti e governo sono chiamati ad optare per misure che da una parte evitino una diffusione incontrollabile del virus nel Paese e, dall’altra, impediscano un blocco del sistema produttivo e di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021)della, ma anche una nuova riflessione sull’obbligo vaccinale sul luogo di lavoro, sia nel settore pubblico che privato, e nuove restrizioni per i non vaccinati. Si riunisconol’ultimo Comitato tecnico scientifico e l’ultimo Consiglio dei ministri del 2021 per decidere le nuove misure da adottare a fronte del picco di contagi registrato in Italia e nel resto d’Europa, con la varianteche ha dimostrato tutta la sua trasmissibilità. Con 2,5 milioni di persone già finite in isolamento e il sistema di tracciamento ormai al collasso per mancanza di tamponi, esperti esono chiamati ad optare per misure che da una parte evitino una diffusione incontrollabile del virus nel Paese e, dall’altra, impediscano un blocco del sistema produttivo e di ...

