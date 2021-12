Omicron, il parere del Cts: niente quarantena per gli impiegati nei servizi essenziali con terza dose. A breve il Cdm: sul tavolo il super green pass necessario per lavorare e il prezzo delle Ffp2 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nessun giorno di quarantena per i vaccinati con booster che vengono a contatto con una persona poi risultata positiva e sono impiegati nei servizi essenziali. Dovranno però obbligatoriamente indossare la mascherina Ffp2 per circa una settimana. E’ questo l’orientamento del Comitato tecnico scientifico, che si è riunito per fornire un parere sull’ipotesi di ridurre o azzerare la quarantena per i contatti stretti vaccinati con tre dosi. Il parere dei tecnici è di fatto una sintesi tra la richiesta delle Regioni (esentare gli immunizzati dalla quarantena) e i dubbi di chi invece la ritiene una misura rischiosa. Un’ipotesi che però rischia di complicare ulteriormente il quadro delle misure: la cabina di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nessun giorno diper i vaccinati con booster che vengono a contatto con una persona poi risultata positiva e sononei. Dovranno però obbligatoriamente indossare la mascherinaper circa una settimana. E’ questo l’orientamento del Comitato tecnico scientifico, che si è riunito per fornire unsull’ipotesi di ridurre o azzerare laper i contatti stretti vaccinati con tre dosi. Ildei tecnici è di fatto una sintesi tra la richiestaRegioni (esentare gli immunizzati dalla) e i dubbi di chi invece la ritiene una misura rischiosa. Un’ipotesi che però rischia di complicare ulteriormente il quadromisure: la cabina di ...

