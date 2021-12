Omicron fa una nuova strage. Sfondata quota duecento morti. Rilevati 78mila casi in 24 ore, non erano mai stati così tanti. Il governo tenta la spallata accelerando sui vaccini: ieri 619mila somministrazioni (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Con la nuova variante Omicron – che ha non solo la capacità di bucare i vaccini ma anche di reinfettare chi ha già contratto il covid – sebbene la differenza tra zona bianca e zona gialla sia minima le Regioni temono il fatidico passaggio. Ma quali sono le differenze tra le due zone? L’unica rimasta dopo che è stato introdotto il Super Green Pass per andare al ristorante, è l’obbligo della mascherina all’aperto. Il governo però ha deciso prima di Natale che adesso deve valere per tutti, indipendentemente dallo scenario nel quale è inserita la Regione. Per questo motivo il passaggio in giallo da lunedì prossimo di due grandi regioni, come Lazio e Lombardia, non avrà effetti sugli abitanti. Si tratta però del segnale di come l’epidemia stia correndo nel nostro Paese. Lunedì quindi saranno 9 le aree ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Con lavariante– che ha non solo la capacità di bucare ima anche di reinfettare chi ha già contratto il covid – sebbene la differenza tra zona bianca e zona gialla sia minima le Regioni temono il fatidico passaggio. Ma quali sono le differenze tra le due zone? L’unica rimasta dopo che è stato introdotto il Super Green Pass per andare al ristorante, è l’obbligo della mascherina all’aperto. Ilperò ha deciso prima di Natale che adesso deve valere per tutti, indipendentemente dallo scenario nel quale è inserita la Regione. Per questo motivo il passaggio in giallo da lunedì prossimo di due grandi regioni, come Lazio e Lombardia, non avrà effetti sugli abi. Si tratta però del segnale di come l’epidemia stia correndo nel nostro Paese. Lunedì quindi saranno 9 le aree ...

