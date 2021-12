Omicidio Niccolò Ciatti | scarcerato il ceceno che era detenuto a Rebibbia | Arresto annullato per difetto procedura

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Niccolò

È stato scarcerato Rassoul Bissoultanov, il ceceno imputato per l'diCiatti, il 21enne di Scandicci (Firenze) che venne pestato a morte, senza alcun motivo, la notte tra l′11 e il 12 agosto del 2017 in una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna,...La corte di assise di Roma ha disposto la scarcerazione di Rassoul Bissoultanov, uno dei due ceceni accusati dell'diCiatti, il 21enne fiorentino pestato a morte l'11 agosto 2017 in una discoteca di Llorrt de Mar in Spagna. La notizia è stata resa nota dal padre di, Luigi Ciatti, e ...