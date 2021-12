Omicidio di Niccolò Ciatti | scarcerato l’uomo imputato alla vigilia del processo | il dolore della famiglia

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) È stata scarcerata l’unica persona che fino ad oggi si trovava in carcere, in attesa di, per l’di, il ragazzo di Scandicci morto in una rissa nel 2017 a Lloret de Mar. Di grande disperazione la reazione dei genitori, che aspettano ila carico dell’accusato dmorte del figlio., l’aggressione: il massacro e le ore di agonia L’11 agosto 2017ha trovato la morte in una rissa avvenuta appena fuori dal locale St Trop’, a Lloret de Mar. Per la sua morte erano stati arrestati 3 ragazzi, ma solo uno era stato effettivamente trattenuto in custodia cautelare e si trovava in carcere in Italia, a Roma. Secondo le indagini era stato infatti il ...