Omicidio Ciatti | scarcerato il ceceno recluso a Roma Nardella si dichiara sconcertato

Poco meno di tre mesi nelle carceri italiane, e ora di nuovo libero. E' stato scarcerato Rassoul Bissoultanov, uno dei due ceceni accusati dell'di Niccolò, il 22enne fiorentino pestato a morte l'11 agosto 2017 in una discoteca di Llorrt de Mar in Spagna. La notizia è stata resa nota dal padre di Niccolò, Luigi, e ...... il 18 gennaio sarebbe stato processato pervolontario e adesso il timore è che possa fuggire. "Avrei voluto guardarlo negli occhi l'assassino di mio figlio - commenta Luigi, padre di ...Rilasciato uno dei presunti responsabili dell'omicidio, e specificatamente il soggetto di nazionalità cecena recluso a Roma, sarebbe stato scarcerato dal giudice della Corte d'Assise della Capitale ...Scarcerato (di nuovo) Rassoul Bissoultanov, uno dei due ceceni accusati dell’omicidio di Niccolò Ciatti, il 22enne fiorentino pestato a morte l’11 agosto 2017 in una discoteca di Lloret de Mar in Spag ...