Omicidio Ciatti | scarcerato a Roma il ceceno Bissoultanov

E' stato scarcerato il ceceno Rassoul Bissoultanov, imputato per l'Omicidio di Niccolò Ciatti, il 21enne di Scandicci (Firenze) che venne pestato a morte, senza alcun motivo, la notte tra l'11 e il 12 agosto del 2017 in una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna, dove si trovava in vacanza con un gruppo di amici. L'uomo ha lasciato il carcere di Rebibbia a pochi giorni dall'inizio del processo a Roma, fissato per il 18 gennaio. "C'è più amarezza e rabbia che tristezza, ci sta succedendo di tutto, ci hanno portato via il nostro Niccolò per niente, con quella violenza assurda; in Spagna in 4 anni non sono stati capaci di fare un processo, ora aspettavamo il processo a Roma, che si apre il 18 gennaio, ma un giudice della Corte di Assise ...

controradio : Niccolò Ciatti: scarcerato ceceno che era detenuto in Italia - LEBBY4EVER : RT @HuffPostItalia: Omicidio Ciatti, annullato l'arresto per difetto di procedura del ceceno imputato - MultariGiovanni : RT @Signorasinasce: #OmicidioCiatti , scarcerato il #ceceno che era detenuto a Rebibbia. Pare che l’assassino non fosse in Italia quando fu… - Signorasinasce : #OmicidioCiatti , scarcerato il #ceceno che era detenuto a Rebibbia. Pare che l’assassino non fosse in Italia quand… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Niccolò Ciatti: La Corte d’Assise di Roma ha disposto la scarcerazione di Rassoul Bissoultanov, uno dei due ceceni acc… -