"Oggi sono più sobria, questo vi piace?". Santanchè incontenibile, lusso sfrenato: come umilia i rosiconi | Video (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Una incontenibile Daniela Santanchè, la pitonessa di Fratelli d'Italia che ribatte, colpo su colpo. Ma procediamo con ordine: nei giorni delle feste di Natale aveva postato sui social dei Video che mostravano la sua tavolata di famiglia. E sul tavolo della Santanchè spiccava un vistoso centrotavola, finito nel mirino di haters, leoni da tastiera e perditempo, che hanno ricoperto la pitonessa d'insulti, non avendo di meglio da fare. Bene, ora la Santanchè rilancia. Lo fa con un Video postato su Twitter, dove si mostra sempre a casa sua, e spiega: "Ciao a tutti, ho voluto cercare di essere più sobria - premette sorniona -. E allora questa sera ho preparato questo centrotavola, per capire se vi piace di più, se ho accontentato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) UnaDaniela, la pitonessa di Fratelli d'Italia che ribatte, colpo su colpo. Ma procediamo con ordine: nei giorni delle feste di Natale aveva postato sui social deiche mostravano la sua tavolata di famiglia. E sul tavolo dellaspiccava un vistoso centrotavola, finito nel mirino di haters, leoni da tastiera e perditempo, che hanno ricoperto la pitonessa d'insulti, non avendo di meglio da fare. Bene, ora larilancia. Lo fa con unpostato su Twitter, dove si mostra sempre a casa sua, e spiega: "Ciao a tutti, ho voluto cercare di essere più- premette sorniona -. E allora questa sera ho preparatocentrotavola, per capire se vidi più, se ho accontentato ...

Advertising

sbonaccini : Qualcuno spieghi all’Onorevole leghista Borghi che il presidente della conferenza delle regioni non sono più io, ma… - cristianagire : Clementina, bambine e bambini per favore non smettete di seguire i vostri sogni e non dimenticate di essere voi ste… - albertoangela : Grazie a Maria Grazia Cucinotta e a Stefano Bollani: ci hanno trasmesso il fascino di Procida ed Ischia che ispira,… - imarealmoon : @TheLovelySams @emanuele2punto0 Oggi sono andato a fare il vaccino con quella normale e la dottoressa mi ha raccoma… - Emilio09006503 : RT @ladyonorato: Se l’obiezione è “ma oggi ci sono solo 202 morti, un anno fa 400”, ricordo che gli stessi numeri si hanno in UK senza #gre… -