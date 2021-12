"Offerta da un miliardo per prendere l'Inter". La voce sui nuovi padroni: terremoto in Serie A (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nonostante le smentite, dagli Stati Uniti arriva la voce che fa sognare i tifosi nerazzurri. Secondo ibtimes.com, l'International Business Times, il fondo Pif è a un passo dall'acquisizione dell'Inter. Per la testata, l'affare è praticamente concluso per la cifra intorno al miliardo di euro (circa 900 milioni di euro al cambio odierno): soldi che l'attuale presidente, Zhang Jindong, incasserebbe dal fondo arabo, che ha già acquistato il Newcastle in Premier League. Già in passato, la stessa notizia aveva già guadagnato gli onori della cronaca, generando caos mediatico. Ma nel discorso fatto agli azionisti a fine ottobre, Steven Zhang aveva voluto allontanare ogni ipotesi di cessione con parole chiarissime, definendo come “false e speculative” tutte le voci che riguardavano una possibile separazione tra ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nonostante le smentite, dagli Stati Uniti arriva lache fa sognare i tifosi nerazzurri. Secondo ibtimes.com, l'national Business Times, il fondo Pif è a un passo dall'acquisizione dell'. Per la testata, l'affare è praticamente concluso per la cifra intorno aldi euro (circa 900 milioni di euro al cambio odierno): soldi che l'attuale presidente, Zhang Jindong, incasserebbe dal fondo arabo, che ha già acquistato il Newcastle in Premier League. Già in passato, la stessa notizia aveva già guadagnato gli onori della cronaca, generando caos mediatico. Ma nel discorso fatto agli azionisti a fine ottobre, Steven Zhang aveva voluto allontanare ogni ipotesi di cessione con parole chiarissime, definendo come “false e speculative” tutte le voci che riguardavano una possibile separazione tra ...

