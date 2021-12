Odissea di una mamma per le terapie del figlio autistico: “A Bergamo tutte a nostre spese, tante famiglie in crisi” (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Nessuno ci ascolta, ma il problema è serio e riguarda centinaia di famiglie”. Elena Graziani, 34 anni, è la mamma di un bimbo autistico di soli 4 anni, Michele (nome di fantasia) del quale abbiamo scritto pochi giorni fa dopo un episodio di discriminazione subito a scuola, ad Albino. “Mio figlio – racconta – è seguito dall’Istituto di riabilitazione Angelo Custode di Predore, un centro privato dove a settembre 2020 gli è stata diagnosticata una forma di autismo livello 1?. Insomma, meno severa rispetto alle altre. Psichiatra, psicologa, logopedista e psicomotricista però concordano: per aiutare Michele ci vogliono terapie mirate. Il centro richiede così l’intervento del metodo ABA (Applied Behaviour Analysis): l’acronimo, utilizzato a livello internazionale, identifica il metodo riconosciuto dalle ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Nessuno ci ascolta, ma il problema è serio e riguarda centinaia di”. Elena Graziani, 34 anni, è ladi un bimbodi soli 4 anni, Michele (nome di fantasia) del quale abbiamo scritto pochi giorni fa dopo un episodio di discriminazione subito a scuola, ad Albino. “Mio– racconta – è seguito dall’Istituto di riabilitazione Angelo Custode di Predore, un centro privato dove a settembre 2020 gli è stata diagnosticata una forma di autismo livello 1?. Insomma, meno severa rispetto alle altre. Psichiatra, psicologa, logopedista e psicomotricista però concordano: per aiutare Michele ci voglionomirate. Il centro richiede così l’intervento del metodo ABA (Applied Behaviour Analysis): l’acronimo, utilizzato a livello internazionale, identifica il metodo riconosciuto dalle ...

