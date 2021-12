Obbligo vaccinale per tutti, Garattini al governo: «È tardi e serve coraggio: anche per quello anti polio i pediatri avevano paura» (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Al governo Draghi il fondatore dell’Istituto Mario Negri, Silvio Garattini, chiede: «più coraggio» sul fronte dei vaccini anti Covid. Soprattutto a fronte di una situazione sempre meno sostenibile, con quasi 6 milioni di italiani non ancora vaccinati e i contagi in aumento spinti dalla variante Omicron, con tutti i rischi che comportano sull’occupazione dei posti letto in ospedale: «Non c’è più tempo da perdere – spiega Garattini al Giorno – Non è accettabile che ancora così tante persone rifiutino l’antidoto incidendo sulla situazione generale». Secondo Garattini, più del lockdown per i non vaccinati e l’abolizione dei tamponi per ottenere il Green pass, la strada da seguire è quella dell’Obbligo vaccinale: «La ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 dicembre 2021) AlDraghi il fondatore dell’Istituto Mario Negri, Silvio, chiede: «più» sul fronte dei vacciniCovid. Soprattutto a fronte di una situazione sempre meno sostenibile, con quasi 6 milioni di italiani non ancora vaccinati e i contagi in aumento spinti dalla variante Omicron, coni rischi che comportano sull’occupazione dei posti letto in ospedale: «Non c’è più tempo da perdere – spiegaal Giorno – Non è accettabile che ancora così tante persone rifiutino l’doto incidendo sulla situazione generale». Secondo, più del lockdown per i non vaccinati e l’abolizione dei tamponi per ottenere il Green pass, la strada da seguire è quella dell’: «La ...

