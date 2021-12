Obbligo vaccinale, Garattini: “Unica strada per contenere contagi” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Il governo, per contenere questo boom” di contagi da covid in Italia, “ha tre strade: Obbligo vaccinale, lockdown per i no vax, eliminare i tamponi dal Green pass. Ma la prima via è quella maestra, non c’è più tempo da perdere, l’esecutivo deve avere più coraggio”. A dirlo è il farmacologo Silvio Garattini, fondatore dell’Istituto Mario Negri, in un’intervista a La Nazione. “Non è accettabile che ancora così tante persone rifiutino l’antidoto incidendo sulla situazione generale. La maggior parte dei pazienti in Terapia intensiva è no vax. Il governo deve avere il coraggio di prendere questa decisione. I dati dicono che c’è necessità e siamo in ritardo”, aggiunge Garattini, secondo cui “la vaccinazione e la guarigione rappresentano una sicura protezione, il test assolutamente no. È ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Il governo, perquesto boom” dida covid in Italia, “ha tre strade:, lockdown per i no vax, eliminare i tamponi dal Green pass. Ma la prima via è quella maestra, non c’è più tempo da perdere, l’esecutivo deve avere più coraggio”. A dirlo è il farmacologo Silvio, fondatore dell’Istituto Mario Negri, in un’intervista a La Nazione. “Non è accettabile che ancora così tante persone rifiutino l’antidoto incidendo sulla situazione generale. La maggior parte dei pazienti in Terapia intensiva è no vax. Il governo deve avere il coraggio di prendere questa decisione. I dati dicono che c’è necessità e siamo in ritardo”, aggiunge, secondo cui “la vaccinazione e la guarigione rappresentano una sicura protezione, il test assolutamente no. È ...

