Obbligo vaccinale, Garattini: «Governo deve avere il coraggio» (Di mercoledì 29 dicembre 2021) «La maggior parte dei pazienti in terapia intensiva è No-Vax». È un dato di fatto quello che il professor Silvio Garattini, farmacologo di livello internazionale e fondatore dell'Istituto Mario Negri, pone all'interno delle sue parole sull'ipotesi di Obbligo vaccinale contro il Covid. Ne ha parlato in un'intervista rilasciata a La Nazione del 29 dicembre. «Il Governo - ha evidenziato - deve avere il coraggio di prendere questa decisione. I dati dicono che c'è necessità e siamo in ritardo». Obbligo vaccinale, la posizione di Garatini è chiara Secondo lo scienziato «non è accettabile che ancora così tante persone rifiutino l'antidoto sulla situazione generale». Il concetto risulta espresso in una situazione in cui l'Italia sta ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 29 dicembre 2021) «La maggior parte dei pazienti in terapia intensiva è No-Vax». È un dato di fatto quello che il professor Silvio, farmacologo di livello internazionale e fondatore dell'Istituto Mario Negri, pone all'interno delle sue parole sull'ipotesi dicontro il Covid. Ne ha parlato in un'intervista rilasciata a La Nazione del 29 dicembre. «Il- ha evidenziato -ildi prendere questa decisione. I dati dicono che c'è necessità e siamo in ritardo»., la posizione di Garatini è chiara Secondo lo scienziato «non è accettabile che ancora così tante persone rifiutino l'antidoto sulla situazione generale». Il concetto risulta espresso in una situazione in cui l'Italia sta ...

Advertising

GiovaQuez : Giani (Toscana): 'Faccio appello al Governo, in vista delle decisioni che prenderà domani, affinché vada verso quel… - AndreaMarcucci : Condivido virgola per virgola l’appello al governo #Draghi del presidente @EugenioGiani in vista delle decisioni ch… - rtl1025 : ??? 'Faccio appello al #Governo, in vista delle decisioni che prenderà domani, affinché vada verso quello che per il… - chirudome91 : RT @flayawa: La vaccinazione non impedisce il contagio, quindi stanno ipotizzando di istituire l’obbligo vaccinale per limitare i contagi c… - bobonemarino91 : @deliux9 @Kay11788989 L'ho seguito tutto l'intervento,sennò col cavolo che lo postavo??per quanto mi riguarda sono e… -