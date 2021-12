Obbligo vaccinale: ecco perché è inutile (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Zuppa di Porro. Un commensale geniale mi ha suggerito: è come durante la naja quando ti davano un ordine, prima di muoversi occorreva sempre aspettare un conrtrordine. Quello che arriverà oggi dal governo? Capezzone vogliono far girare il virus così lo rendiamo endemico, ma non si può dire. Zaia, Bertolaso e Fedriga: non fa poi così male e dunque non possiamo paralizzare il paese. Niente quarantena in Borsa per Mf. Quirinale, grillini spaventati da ipotesi Amato. Un superbo Ferrara oggi ci spiega la panzana dell’uomo solo al comando. Bollette da paura, e il manifesto sulla Germania: Atomo sfuggente. E chissà su quali basi dicono che nel 2023 si riudurranno. Un grande Sansonetti sulla gogna contro il suicida Aneglo Burzi. La Follia della guerra al contante su Libero. Gualtieri perggio della Raggi, sui rifiuti fa marcia indietro. La guerra spaziale tra Musk e ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Zuppa di Porro. Un commensale geniale mi ha suggerito: è come durante la naja quando ti davano un ordine, prima di muoversi occorreva sempre aspettare un conrtrordine. Quello che arriverà oggi dal governo? Capezzone vogliono far girare il virus così lo rendiamo endemico, ma non si può dire. Zaia, Bertolaso e Fedriga: non fa poi così male e dunque non possiamo paralizzare il paese. Niente quarantena in Borsa per Mf. Quirinale, grillini spaventati da ipotesi Amato. Un superbo Ferrara oggi ci spiega la panzana dell’uomo solo al comando. Bollette da paura, e il manifesto sulla Germania: Atomo sfuggente. E chissà su quali basi dicono che nel 2023 si riudurranno. Un grande Sansonetti sulla gogna contro il suicida Aneglo Burzi. La Follia della guerra al contante su Libero. Gualtieri perggio della Raggi, sui rifiuti fa marcia indietro. La guerra spaziale tra Musk e ...

