Obbligo di trasparenza entro la fine dell’anno, per chi le viola 2 mila euro di sanzioni (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La legge 124/2017 parla chiaro, è obbligatorio pubblicare, sul sito internet aziendale o in alternativa sul sito dell’Associazione di Categoria alla quale si aderisce, l’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente, il tutto entro il 31 dicembre 2021. Per chi viola l’Obbligo sono previste sanzioni a partire da 2 mila euro. L’Obbligo riguarda tutte le partite Iva con esclusione dei soli liberi professionisti. FedAPI, unica associazione datoriale in Italia ad avere reso gratuitamente il servizio disponibile per le imprese, già da mesi ha predisposto un’apposita sezione, denominata Trasparenze Imprese, raggiungibile dal sito www.fedapi.it per usufruire ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La legge 124/2017 parla chiaro, è obbligatorio pubblicare, sul sito internet aziendale o in alternativa sul sito dell’Associazione di Categoria alla quale si aderisce, l’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corsoprecedente, il tuttoil 31 dicembre 2021. Per chil’sono previstea partire da 2. L’riguarda tutte le partite Iva con esclusione dei soli liberi professionisti. FedAPI, unica associazione datoriale in Italia ad avere reso gratuitamente il servizio disponibile per le imprese, già da mesi ha predisposto un’apposita sezione, denominata Trasparenze Imprese, raggiungibile dal sito www.fedapi.it per usufruire ...

Advertising

corrmezzogiorno : #Bari Quell’obbligo di trasparenza M.Tulanti - demian_online : @ferrix88 @danielebanfi83 @StefanoBerto83 dichiarino la soglia dei morti die entro cui non attuare misure. Il Gover… - corrmezzogiorno : #Bari Quell’obbligo di trasparenza di Maddalena Tulanti - enzo52mm : @GuidoAlberto6 Non devo chiedere nulla a nessuno. A me interessa che i paesi democratici lo siano realmente e non a… - clastella2017 : RT @Iulian_b86: @EmeiMarkus Obbligo... interessante.. un #Governo che dispensa scienza, amore, inclusione, benevolenza, trasparenza, soluzi… -