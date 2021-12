Nuovo stadio, il costo totale scende a 950 milioni di euro: l’impianto costerà 600 milioni (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Al ribasso i costi per la costruzione del Nuovo stadio di Inter e Milan Con il via libera della Giunta Comunale di Milano e il conseguente abbassamento delle volumetrie per l’area commerciale scende il costo totale del Nuovo stadio di Inter e Milan. Secondo stime di Tuttosport, si passerà dall’1,2 miliardi di euro di spesa iniziale a 900-950 milioni di cui 600 milioni saranno spesi per la costruzione dell’impianto che avrà la forma de ‘La Cattedrale’ dello studio architettonico Populous. “Il gettone finanziario non è più pari a 1,2 miliardi come era previsto nell’estate del 2019. Adesso si parla di una cifra di 900-950 milioni. ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Al ribasso i costi per la costruzione deldi Inter e Milan Con il via libera della Giunta Comunale di Milano e il conseguente abbassamento delle volumetrie per l’area commercialeildeldi Inter e Milan. Secondo stime di Tuttosport, si passerà dall’1,2 miliardi didi spesa iniziale a 900-950di cui 600saranno spesi per la costruzione delche avrà la forma de ‘La Cattedrale’ dello studio architettonico Populous. “Il gettone finanziario non è più pari a 1,2 miliardi come era previsto nell’estate del 2019. Adesso si parla di una cifra di 900-950. ...

