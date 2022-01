Nuovo Quattroruote - Scopri il numero di gennaio

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il governo ha deciso: a partire dal 2035, anche l'Italia bandirà la vendita di nuove auto endotermiche. Roma si adegua dunque all'Europa, ma questo cosa comporta? Dove caricheremo i milioni di elettriche previste? Mistero: come dimostra il dossier sudi, in edicola da giovedì 30 dicembre e disponibile anche in Digital Edition, l'infrastruttura di colonnine è già alle corde con le poche vetture alla spina che circolano oggi. E dunque, o si interviene subito oppure sarà il caos. Nella sezione A ruota libera prosegue la proposta di opinioni e riflessioni sul settore, mentre le Prove su strada si occupano di elettriche peperine come la Cupra Born (copertina), ma pure di un'ibrida in abbonamento (la Lynk & Co 01) e di una bomba da pista, la Lamborghini Huracán STO. Alla voce confronti troviamo il duello elettrificato e "rialzato" ...