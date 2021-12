Nuovo ponte a Rubbianello | stavolta si parte davvero Ma Porrà | ' Mancano gli spazi per i pedoni'

Advertising

StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #Ciclismo. Il #Giro d'#Italia passerà a #Genova il prossimo 19 maggio. La proposta del #sindaco @MarcoBucci è quella di f… - mindgap_1 : @LegaSalvini Salvini proporrá i pannelli a metano come quelli usati e montati personalmente da lui sul nuovo ponte di Genova? ?? - skydivingfan : @IlGualty @luigidimaio Ricordo che parlarono del nuovo ponte Morandi pronto in 5 mesi ?? - explosivearii : Dopo questa giornata vorrei solo prendere e butt4rmi giù da un ponte ma va bene domani è un nuovo giorno - lanuovariviera : Inaugurato il nuovo ponte di Rubbianello. Dopo otto anni -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo ponte

L'uscita ufficiale Prima uscita ufficiale per ilpresidente della Provincia di Fermo, Michele Ortenzi, seguito dal presidente della Provincia di Ascoli, Sergio Loggiche delha detto: 'È ...Per ildi Ognissanti e dell'Immacolata sono stati registrati dati significativi ma ora lo ... Doveva essere l'anno del riscatto ma il Covid ha diparalizzato il settore.È stato siglato ieri mattina il protocollo d’intesa tra il sindaco di Cisterna Valentino Mantini e il sindaco di Latina Damiano Coletta per la ...MONTERUBBIANO - Doppia inaugurazione per il ponte di Rubbianello. L’opera, dopo 8 anni dalla piena dell’Aso che ne causò il cedimento strutturale dei piloni, stavolta ...