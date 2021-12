Nuovo decreto | super green pass per bus e treni | ma è stallo sul lavoro Stadi | capienza al 50 per cento

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Omicron non arretra, anzi. E così, mentre si sfiorano i 100mila contagi in ventiquattr?ore (ieri 98.030), il governo ha deciso di intervenire con unper evitare che il...

Advertising

rtl1025 : ?? Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sull'estensione dell'uso del #greenpass e le #quarantene - fattoquotidiano : Nuovo decreto Covid, la stretta del governo sullo sport: gli stadi tornano al 50% e nei palazzetti solo il 35% di c… - trash_italiano : Le principali misure del nuovo decreto ?? - julietrituals : RT @Alexanderxxvii1: A quanto pare con il nuovo decreto, gli studenti che non hanno il super green pass non possono salire sui mezzi pubbl… - Riccard55581976 : RT @Agenzia_Ansa: Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sulle quarantene e sull'estensione dell'uso del green pass #ANSA… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto

Di fronte a questa doppia esigenza e nella consapevolezza che la variante spinge alla prudenza, ma non all'allarme rosso, il Governo tara ilcontro la pandemia su una stretta e su un ...... mentre si dispongono prezzi calmierati per le mascherine FFP2 e si rimanda a una successiva valutazione l'obbligo vaccinale per nuove categorie di lavoratori: è quanto prevede ildi ...La Provincia di Perugia ha indetto quattro concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relativi all’area tecnica e amministrativa. Tutte le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente ...Di fronte a questa doppia esigenza e nella consapevolezza che la variante spinge alla prudenza, ma non all’allarme rosso, il Governo tara il nuovo decreto contro la pandemia su una stretta e su un ...