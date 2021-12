Nuovo decreto Covid, la stretta del governo sullo sport: gli stadi tornano al 50% e nei palazzetti solo il 35% di capienza (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La stretta del governo per arginare Omicron riguarda anche lo sport e colpisce le capienze. Ad appena 6 giorni dall’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 durante le partite, arriva un taglio delle capienze. Gli stadi tornano al 50% con disposizione a scacchiera e i palazzetti scendono al 35% di posti a sedere occupabili. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ladelper arginare Omicron riguarda anche loe colpisce le capienze. Ad appena 6 giorni dall’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 durante le partite, arriva un taglio delle capienze. Glial 50% con disposizione a scacchiera e iscendono al 35% di posti a sedere occupabili. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sulle quarantene e sull'estensione dell'uso del green pass… - rtl1025 : ?? Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sull'estensione dell'uso del #greenpass e le #quarantene - trash_italiano : Le principali misure del nuovo decreto ?? - TipoNomeForma : @giulianol @claudetimes8 'Il Green Pass Rafforzato sarà necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasport… - tax_tweet : RT @fcolarieti: Via libera al nuovo decreto anti-Covid. Stop alla quarantena per i vaccinati con la terza dose. C’è anche l’estensione ai t… -