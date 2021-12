Nuovo bonus sociale bollette, di cosa si tratta e chi ne ha diritto (Di mercoledì 29 dicembre 2021) E’ sulla strada del rinnovo la misura del bonus sociale bollette, già attiva da luglio scorso per i nuclei familiari più fragili: in quel caso, era prevista da inizio gennaio per venire incontro alle famiglie provate dalle difficoltà della congiuntura pandemica. Per il Nuovo bonus sociale bollette, invece, l’urgenza è data dall’aumento delle bollette di luce e gas e servirà a tamponare l’aumento dei costi dovuti alla gestione dell’energia. La misura, infatti, è contenuta in uno degli emendamenti della nuova Legge di Bilancio che sarà approvata entro la fine di questo anno. bonus sociale bollette, luce e gas: di cosa si tratta Il bonus ... Leggi su fmag (Di mercoledì 29 dicembre 2021) E’ sulla strada del rinnovo la misura del, già attiva da luglio scorso per i nuclei familiari più fragili: in quel caso, era prevista da inizio gennaio per venire incontro alle famiglie provate dalle difficoltà della congiuntura pandemica. Per il, invece, l’urgenza è data dall’aumento delledi luce e gas e servirà a tamponare l’aumento dei costi dovuti alla gestione dell’energia. La misura, infatti, è contenuta in uno degli emendamenti della nuova Legge di Bilancio che sarà approvata entro la fine di questo anno., luce e gas: disiIl...

Advertising

reportrai3 : La trasformazione avverrà in 2 fasi: da ott 2021 alcuni canali sono passati in HD, mentre il nuovo standard digital… - Mov5Stelle : Arrivano altre risorse per il passaggio al nuovo digitale. Sarà rifinanziato con 68 milioni per il 2022 il fondo… - FMag56312093 : Nuovo bonus sociale #bollette, di cosa si tratta e chi ne ha diritto - infoiteconomia : Bonus affitti 2022. Un nuovo sconto per i giovani inquilini - tv_e_calcio : @Klasho7 @Gazzetta_it No scusami, 1,5 milioni di bonus difficilmente raggiungibili non sono quasi 5 milioni, lo sar… -