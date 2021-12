Nuove regole per il super Green pass e la quarantena: approvato il Decreto. Tutte le novità (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma – Il super Green pass diventa necessario per utilizzare i mezzi di trasporto pubblico locale e regionale. Il Green pass rafforzato – rilasciato a vaccinati e guariti – verrà esteso anche ad alberghi e ristoranti all’aperto. Cambiano le regole sulla quarantena covid, eliminata per chi è vaccinato con 3 dosi, successiva al contatto con un positivo. Lo prevede il nuovo Decreto varato dal Consiglio dei ministri, in vigore dal 10 gennaio. Alla prossima riunione del Cdm, che potrebbe tenersi già nei primi giorni di gennaio, il governo potrebbe adottare ulteriori misure. quarantena: le Nuove regole Via la quarantena covid dopo un contatto con positivi per i soggetti vaccinati con 3 dosi ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma – Ildiventa necessario per utilizzare i mezzi di trasporto pubblico locale e regionale. Ilrafforzato – rilasciato a vaccinati e guariti – verrà esteso anche ad alberghi e ristoranti all’aperto. Cambiano lesullacovid, eliminata per chi è vaccinato con 3 dosi, successiva al contatto con un positivo. Lo prevede il nuovovarato dal Consiglio dei ministri, in vigore dal 10 gennaio. Alla prossima riunione del Cdm, che potrebbe tenersi già nei primi giorni di gennaio, il governo potrebbe adottare ulteriori misure.: leVia lacovid dopo un contatto con positivi per i soggetti vaccinati con 3 dosi ...

Advertising

NicolaPorro : ?? A 5 giorni dalle nuove regole, il governo vuole cambiarle di nuovo. Scusate: pensarci prima, no? Ecco cosa prepar… - sole24ore : Le nuove regole: niente quarantena per chi è vaccinato con booster o due dosi da meno di 4 mesi #Cts #quarantena… - BaldinoVittoria : In attesa nuove regole su quarantena si ritorni ad un ricorso massiccio allo #smartworking nella PA. #Omicron risch… - innuendisoloio : Speriamo che così possa diventare endemico - Duncanilcan : Nuove regole: Nessuna quarantena per i tri vaccinati asintomatici a contatto con positivo. Per i non vaccinati quar… -