Nuove regole, la cabina di regia: ipotesi di quarantena azzerata per vaccinati con booster o 2 dosi da meno di 4 mesi. Super green pass per tutti i lavoratori: no della Lega – LA DIRETTA (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sì all'addio alla quarantena per i vaccinati con booster o con due dosi da meno di quattro mesi, no al Super green pass per tutti i lavoratori (per via del veto della Lega). Il governo discute ancora sulle norme da mettere in campo per far fronte alla variante Omicron e al continuo aumento dei contagi, che oggi hanno sfiorato quota 100mila in 24 ore. Alla fine però, nonostante i dati e l'orientamento più restrittivo del Comitato tecnico scientifico, l'esecutivo Draghi sembra andare verso scelte più permissive. Le decisioni definitive sono attese nel Consiglio dei ministri, convocato inizialmente alle 17 e slittato poi alle 19.30. Si lavora anche a un intervento per ...

