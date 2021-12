Nuova pista ciclopedonale da 2 milioni tra Udine, Pasian Prato e Campoformido (Di giovedì 30 dicembre 2021) Udine 29 dicembre 2021 – Approvato questa mattina dalla giunta comunale il progetto di fattibilità per la realizzazione di una ciclovia che collegherà Udine a Pasian di Prato e Campoformido. Questo il percorso della pista: passerà da via della Roggia, via della Valle, via Galliano, il ponte Canale, lambendo la zona dell’ex depuratore a Santa Caterina (Pasian di Prato) per arrivare a Villa Primavera, nel Comune di Campoformido. L’intervento si svilupperà su un percorso di circa due chilometri e 600 metri e verrà realizzato con due sensi di marcia. La pista sarà larga tre metri. La pavimentazione sarà costituita da materiale drenante. Costo del lavoro, due milioni di euro, finanziato dalla Regione: ... Leggi su udine20 (Di giovedì 30 dicembre 2021)29 dicembre 2021 – Approvato questa mattina dalla giunta comunale il progetto di fattibilità per la realizzazione di una ciclovia che collegheràdi. Questo il percorso della: passerà da via della Roggia, via della Valle, via Galliano, il ponte Canale, lambendo la zona dell’ex depuratore a Santa Caterina (di) per arrivare a Villa Primavera, nel Comune di. L’intervento si svilupperà su un percorso di circa due chilometri e 600 metri e verrà realizzato con due sensi di marcia. Lasarà larga tre metri. La pavimentazione sarà costituita da materiale drenante. Costo del lavoro, duedi euro, finanziato dalla Regione: ...

