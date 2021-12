Nuova organizzazione per gli ospedali di Alzano, Seriate, Lovere, Piario, Gazzaniga e Calcinate (Di giovedì 30 dicembre 2021) Centosessanta milioni di euro per la Nuova organizzazione della rete ospedaliera e dell’offerta socio sanitaria su tutto il territorio della Val Seriana, del Sebino e dell’hinterland cittadino che afferisce all’Asst Bergamo Est. Va in questa direzione la delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti. Dei fondi previsti da questo piano di Nuova organizzazione, 53 milioni sono già stati stanziati con una prima tranche di finanziamenti per l’ospedale di Alzano. A seguire verranno deliberati altri stanziamenti che riguarderanno, oltre ad Alzano, anche i presidi ospedalieri di Seriate, Piario, Lovere, Calcinate ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 dicembre 2021) Centosessanta milioni di euro per ladella reteera e dell’offerta socio sanitaria su tutto il territorio della Val Seriana, del Sebino e dell’hinterland cittadino che afferisce all’Asst Bergamo Est. Va in questa direzione la delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti. Dei fondi previsti da questo piano di, 53 milioni sono già stati stanziati con una prima tranche di finanziamenti per l’ospedale di. A seguire verranno deliberati altri stanziamenti che riguarderanno, oltre ad, anche i presidieri di...

Fede_CC83 : RT @GioFazzolari: L’Organizzazione mondiale della sanità invita gli Stati ad adottare sistemi di aerazione meccanica controllata per contra… - Klau662 : RT @GioFazzolari: L’Organizzazione mondiale della sanità invita gli Stati ad adottare sistemi di aerazione meccanica controllata per contra… - FratellidItalia : RT @GioFazzolari: L’Organizzazione mondiale della sanità invita gli Stati ad adottare sistemi di aerazione meccanica controllata per contra… - GioFazzolari : L’Organizzazione mondiale della sanità invita gli Stati ad adottare sistemi di aerazione meccanica controllata per… - Umbria_N_Web : Usl Umbria 1, nuova organizzazione del pronto soccorso di Umbertide. La rimodulazione dell'orario resterà in vigore… -