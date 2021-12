Nuoto | Paolo Barelli | “L’aumento del costo delle bollette frena economia e sport”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il 2021 che sta per salutarci è stato indiscutibilmente l’anno d’oro delloitaliano. Tantissimi successi in molte discipline a dimostrazione che i rappresentanti del Bel Paese, in un contesto agonistico molto complicato per via della pandemia Covid-19, hanno saputo trovare le soluzioni a problematiche importanti e non solo attinenti al contestoivo. Da questo punto di vista, ilè un esempio emblematico. In piscina i risultati sono stati ragguardevoli, considerando le sei medaglie olimpiche e il record di podi e di ori nelle manifestazioni continentali e mondiali in vasca corta che hanno fatto calare il sipario. Tutto molto bello e apprezzabile, ma da parte del presidente della Feder, il grido d’allarme è molto chiaro e si lega ai costi di gestione ...