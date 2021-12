Notte bollente al GF Vip, Gianmaria beccato sotto le coperte proprio con lei! (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il GF Vip 6 fa ancora gossip: questa volta il tema è Gianmaria Antinolfi, in compagnia di una new entry, le cose sembrano andare per il verso giusto ma ancora nulla è venuto allo scoperto. Sembra che l'imprenditore campano abbia trovato il modo per distrarsi dal flirt andato male con Sophie Codegoni. Con le new entry delle scorse puntate il Grande Fratello Vip sta generando nuove dinamiche tra i concorrenti, se da un lato ritroviamo Miriana Trevisan separata da Biagio D'Anelli (perché quest'ultimo è stato eliminato), dall'altra possiamo vedere l'inizio di nuovi flirt. Mentre Sophie Codegoni gioca con il nuovo arrivato, Alessandro Basciano, anche Gianmaria si dà da fare per trovare una nuova compagna con cui flirtare. Facendo un passo indietro dobbiamo dire che il tira e molla tra Gianmaria e Sophie è andato avanti a lungo con alti e ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il GF Vip 6 fa ancora gossip: questa volta il tema èAntinolfi, in compagnia di una new entry, le cose sembrano andare per il verso giusto ma ancora nulla è venuto allo scoperto. Sembra che l'imprenditore campano abbia trovato il modo per distrarsi dal flirt andato male con Sophie Codegoni. Con le new entry delle scorse puntate il Grande Fratello Vip sta generando nuove dinamiche tra i concorrenti, se da un lato ritroviamo Miriana Trevisan separata da Biagio D'Anelli (perché quest'ultimo è stato eliminato), dall'altra possiamo vedere l'inizio di nuovi flirt. Mentre Sophie Codegoni gioca con il nuovo arrivato, Alessandro Basciano, anchesi dà da fare per trovare una nuova compagna con cui flirtare. Facendo un passo indietro dobbiamo dire che il tira e molla trae Sophie è andato avanti a lungo con alti e ...

