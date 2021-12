Non paga l'affitto per 8 anni e uccide il proprietario di casa che gli chiede i soldi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le liti continue per l'affitto tra inquilino moroso e proprietario di casa, uno sfratto imminente, l'ultima discussione e poi gli spari. Questa è la prima ricostruzione degli inquirenti sul movente dietro all' Leggi su today (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le liti continue per l'tra inquilino moroso edi, uno sfratto imminente, l'ultima discussione e poi gli spari. Questa è la prima ricostruzione degli inquirenti sul movente dietro all'

Advertising

carlogubi : 'Il nucleare è un business morto. La Germania non tornerà indietro. L'energia solare si paga la metà. Realizzare nu… - reportrai3 : Il privato non ha messo nulla. 1 mln 750 mila li mette la Regione, poi prendiamo i 2 mln spalmati in 13 anni che ci… - fattoquotidiano : Pista da bob per Milano-Cortina, alla fine paga lo Stato (e non il Veneto): il governo stanzia altri 20 milioni - senzchicca : RT @intuslegens: Se avessi detto al mio professore di italiano: «'Vaccino' vuol dire farmaco che non dà immunità, rende improbabili alcune… - Gianmar54816375 : @BuDuS_it @pamelabelfanti @MicheleN967 @molumbe @fdragoni Forse perché uno paga le tasse e ha diritto alle cure med… -