“Non hanno rispettato i…”: Coppa d’Africa, Ranieri attacca la Nigeria (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ancora problemi legati alla convocazione dei giocatori in Coppa d’Africa: ora il Watford potrebbe non far partire Dennis Emmanuel Dennis, attaccante del Watford, ora rischierebbe di non partire per la Coppa d’Africa con la Nigeria. Convocazione per cui, tra l’altro, aveva mostrato tutto il suo entusiasmo sul proprio profilo ‘Twitter’: “Orgoglioso di ricevere una chiamata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ancora problemi legati alla convocazione dei giocatori in: ora il Watford potrebbe non far partire Dennis Emmanuel Dennis,nte del Watford, ora rischierebbe di non partire per lacon la. Convocazione per cui, tra l’altro, aveva mostrato tutto il suo entusiasmo sul proprio profilo ‘Twitter’: “Orgoglioso di ricevere una chiamata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

lucatelese : Gridava al supermercato, ridendo: “Il Covid non esiste! Lo hanno inventato gli ebrei! Io sto infettando tutti con l… - AzzolinaLucia : Il 23 dicembre dell’anno scorso facevo firmare alle Regioni l’impegno a fare i tamponi con priorità per le scuole.… - lucatelese : “Abbiamo centrato gli obiettivi posti da Draghi. Ora c’è bisogno di implementazione, e questa fase non ha bisogno d… - FLunatiche : RT @GiusiFasano: Se anche si infettano i vaccinati infettano meno rispetto ai non vaccinati, perché hanno una carica virale molto bassa. Qu… - pennafausto5 : @AndreaCordobao Perché non si sono ancora allenato e non hanno fatto il tampone -