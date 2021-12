Nissan, una Bluebird elettrica per i 35 anni stabilimento Sunderland (Di mercoledì 29 dicembre 2021) ROMA - Per celebrare i 35 anni dello stabilimento di Sunderland, Nissan ha pensato di convertire una Bluebird, la prima auto uscita dalle linee di produzione nel 1986, da vettura termica a vettura 100%... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 29 dicembre 2021) ROMA - Per celebrare i 35dellodiha pensato di convertire una, la prima auto uscita dalle linee di produzione nel 1986, da vettura termica a vettura 100%...

