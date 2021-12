Nina Moric torna all’attacco contro Belén Rodriguez | “Il peccato | il reato e la vergogna sono tuoi” Lei replica così

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)e le accuse, atto secondo. Il 26 dicembre, infatti, l’ex moglie di Fabrizio Corona aveva attaccato la showgirl argentina sostenendo di aver fatto bere il figlio Carlos Maria tentando poi di baciarlo. Nonostante lo stesso ragazzo – nato nel 2002 dall’amore die Corona – abbia smentito le parole della madre, negli ultimi giorni quest’ultima èta sull’argomento. Via Instagram stories ha scritto: “Odio essere chiamata bugiarda quando dico la sacrosantissima verità“. Poi, senza tanti giri di parole: “A te che hai abusato: ilè tuo, ilè tuo, e anche laè tua. Una persona che vive nella negazione dipingerà un’immagine di sé stessa come vittima o anche ...

Advertising

blogtivvu : Belen Rodriguez “commenta” le accuse di Nina Moric e Fabrizio Corona interviene - FQMagazineit : Nina Moric torna all’attacco contro Belén Rodriguez: “Il peccato, il reato e la vergogna sono tuoi”. Lei replica co… - CronacaSocial : Nina Moric accusa Belen Rodriguez: Carlos Maria Corona smentisce tutto ?? - zazoomblog : Nina Moric replica a chi l’accusa di aver mentito su Belen e fa nuove accuse: “Ciò che fai al buio” - #Moric… - zazoomblog : Nina Moric replica a chi l’accusa di aver mentito su Belen e fa nuove accuse: “Ciò che fai al buio” - #Moric… -

Ultime Notizie dalla rete : Nina Moric

LiberoQuotidiano.it

Il regalo di Natale dia Fabrizio Corona. La donna ha pubblicato un presunto screenshot in cui il figlio Carlos Maria direbbe cose non belle su Belen Rodriguez :'Lei mi ha fatto bere e ...Dopo le gravi accuse lanciate dasull'ex marito Fabrizio Corona e su Belen Rodriguez , è scoppiato il caos. La croata, con una serie di Stories Instagram poi rimosse, ha puntato fermamente il dito contro la 37enne ...Diciamo che manco questo è accaduto! Il “manco questo” è un chiaro riferimento alle accuse che le ha lanciato Nina Moric. L’ex moglie di Fabrizio Corona ha parlato addirittura di un bacio tra la ...Nina Moric tiene il punto. Dopo le dure parole rivolte a Belen Rodriguez, l'ex moglie di Fabrizio Corona torna ad attaccare la modella in una nuova storia su Instagram. L'accusa di ...