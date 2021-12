Nigeria, Josè Peseiro è il nuovo ct (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Josè Peseiro è il nuovo commissario tecnico della Nigeria. A comunicarlo è stata la stessa Federazione attraverso una nota ufficiale. L’allenatore portoghese, che sostituisce Gernot Rohr, dovrebbe guidare come ‘osservatore’ la Nigeria nella Coppa d’Africa che scatterà nei primi giorni di gennaio. L’ex nazionale Augustine Eguavoen, invece, andrà in panchina. Peseiro, 61 anni, in passato ha allenato Porto, Sporting Braga e Sporting Lisbona. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021)è ilcommissario tecnico della. A comunicarlo è stata la stessa Federazione attraverso una nota ufficiale. L’allenatore portoghese, che sostituisce Gernot Rohr, dovrebbe guidare come ‘osservatore’ lanella Coppa d’Africa che scatterà nei primi giorni di gennaio. L’ex nazionale Augustine Eguavoen, invece, andrà in panchina., 61 anni, in passato ha allenato Porto, Sporting Braga e Sporting Lisbona. SportFace.

