Niente quarantena per i vaccinati con tre dosi. Ma solo se impiegati nei servizi essenziali. Ridotta a 5 giorni per tutti gli altri. È il parere del Cts ma ora dovrà decidere Palazzo Chigi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Niente quarantena dopo il contatto stretto con un positivo, se si è vaccinati con tre dosi (o due, compreso il booster, se si è fatto il monodose Johnson&Johnson), e si è impiegati nei servizi essenziali. È questo, secondo indiscrezioni, il parere fornito al Governo dal Comitato tecnico-scientifico chiamato oggi a rimodulare le quarantene. Riduzione della quarantena a 5 giorni e tampone per i vaccinati con dose booster per tutte le altre categorie che potrebbero venire a contatto con una persona risultata positiva. Nel caso dei positivi, basterà, invece, una quarantena di 7 giorni (3 in meno rispetto agli attuali 10) e un tampone.

