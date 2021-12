Niente quarantena per i lavoratori dei servizi essenziali vaccinati con almeno due dosi | le proposte del Cts al governo

Advertising

GiovaQuez : Le indicazioni del Cts: niente quarantena dopo il contatto stretto con un positivo se si è vaccinati con tre dosi.… - reportrai3 : Green pass in salsa cinese: QR code generato da delle app che devi mostrare continuamente. Verde, passi. Giallo, no… - Agenzia_Ansa : Le Regioni al Governo: 'Niente test a chi ha avuto solo contatti. Tamponi solo per i sintomatici. Cambiare il sist… - Lelecottero : RT @dottorbarbieri: ?????? TRAPELA: l'orientamento sarebbe 1. #SuperGreenPass per i lavoratori della pubblica amministrazione. 2. niente quar… - JeanMarie1899 : RT @GiovaQuez: Le indicazioni del Cts: niente quarantena dopo il contatto stretto con un positivo se si è vaccinati con tre dosi. In caso d… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente quarantena

Covid: Toti, no aper chi ha 3 dosi -per chi ha gia' fatto la terza dose di vaccino o la seconda negli ultimi 4 mesi; stop ai tamponi per terminare la(dopo ...per chi ha ricevuto la seconda dose da meno di quattro mesi o ha fatto il booster. Tutti concordi su un punto per i non vaccinati larimane di 10 giorni più il tampone o ...Roma, 29 dicembre 2021 - Siete entrati in contatto con un positivo al Covid? Niente quarantena per chi è vaccinato con 3 dosi o che abbia fatto la seconda dose da meno di 4 mesi, 5 giorni per chi ha r ...La durata della quarantena per i contatti stretti dei lavoratori impiegati nei servizi essenziali che abbiano già ricevuto la terza dose del vaccino anti-Covid potrà essere azzerata. È l’orientamento ...