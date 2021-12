Niente quarantena per chi ha 3 dosi: ecco le nuove regole. Scontro nel governo sul Super Green Pass (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Si afferma la linea delle tre categorie di quarantena, differenziate in base alle dosi di vaccino ricevute. Niente di fatto, invece, sull’estensione del Super Green Pass ad altre categorie di lavoratori. Benché sia durata quasi due ore, costringendo il governo a far slittare il Consiglio dei ministri, la cabina di regia di oggi non è riuscita a sciogliere il nodo. E si tratta di un nodo tutto politico, come emerso dalle parole del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, che prima del Cdm ha anticipato che il governo ha preferito aggiornare la questione alla prossima riunione. Scontro nel governo sull’estensione del Super Green Pass «Abbiamo espresso dei ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Si afferma la linea delle tre categorie di, differenziate in base alledi vaccino ricevute.di fatto, invece, sull’estensione delad altre categorie di lavoratori. Benché sia durata quasi due ore, costringendo ila far slittare il Consiglio dei ministri, la cabina di regia di oggi non è riuscita a sciogliere il nodo. E si tratta di un nodo tutto politico, come emerso dalle parole del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, che prima del Cdm ha anticipato che ilha preferito aggiornare la questione alla prossima riunione.nelsull’estensione del«Abbiamo espresso dei ...

